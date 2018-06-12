08:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Федор Кудряшов: "Поехал бы даже в чемпионшип"

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Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов отметил, что ему импонируют скорости и накал борьбы в английских чемпионатах.

- Если после чемпионата мира поступит предложение из Европы, в какой чемпионат и клуб хотели бы поехать?

- Мой любимый чемпионат – английская премьер-лига. Если бы поступило предложение, то я поехал бы даже в чемпионшип. Мне импонируют и скорости, и накал борьбы в английских чемпионатах. Клуб не важен, он не должен быть топовым. Я бы хотел играть за середняка.

- Почему?

- Я трезво оцениваю свои шансы. К тому же мне уже 31 год, кто меня позовет?

Кудряшов выступит в составе сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

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Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/207126

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