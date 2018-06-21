Федор Кудряшов: "Нельзя не строить планы о том, чтобы выиграть чемпионат мира"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки в Новогорске отметил, что физически команда чувствует себя превосходно. Также игрок обороны отметил, что футболисты настраиваются на победу над Уругваем в заключительном матче группового турнира ЧМ-2018.

– Сборная России находится в очень хороших физических кондициях. Расскажите как вы готовились к чемпионату мира.

– Это вопрос к тренерам по физподготовке. Нам, конечно, было трудно. Любые сборы – это сложный период. Но сейчас мы чувствуем себя превосходно.

– Реально ли занять первое место в группе и где было бы предпочтительнее сыграть: с Москве или Сочи?

– Нужно обязательно выиграть последний матч. Получается, что в Сочи.

– На этом турнире соперники нанесли пока только один удар в створ ворот сборной России – с пенальти. Как те оцениваете игру сборной в обороне?

– Статистика говорит сама за себя. Значит мы внимательно действуем в защите. Пока к нам не должно быть никаких вопросов по игре в обороне.

– Что в команде думают о том, чтобы выиграть турнир?

– Нельзя не строить такие планы, но сейчас мы готовимся к следующему матчу и к 1/8 финала, а дальше посмотрим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России 25 июня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем. Матч пройдет в Самаре в 17.00 по московскому времени.

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