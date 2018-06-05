Федор Кудряшов: "Не читаю футбольные новости. Не время забивать голову"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что старается не читать футбольную прессу. По его словам, на чемпионате мира он рассчитывает на поддержку всего Брянска.



- Я вообще ничего не читаю. Отключил футбольные новости. Знаешь, сколько всего пишут о тебе и о сборной. Не время забивать себе голову. Вокруг, конечно, больше тех, кто в сборную не верит. Страна большая, и "неверующих" в ней больше.

А "верующие" – небольшая часть болельщиков и родные, которые поддерживают всегда. С ними я и общаюсь. Надеюсь, за меня будет болеть весь родной Братск. Папа передает приветы от людей, которых я уже не помню или вообще с ними не знаком. Те, кто никогда не увлекались футболом, теперь им заражены. (Дмитрий СИМОНОВ)

В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу.

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.

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