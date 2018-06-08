Федор Кудряшов: "Куда делся ирокез? Выпали все волосы от стресса"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после очередной тренировки в Новогорске рассказал, что с нетерпением ждет начала чемпионата мира-2018. В первом матче 14 июня команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.

- Переход на схему с четырьмя защитниками по сути вытеснил вас из стартового состава. Готовы к конкуренции с Жирковым на позиции левого латераля и закрывать всю бровку?

- Я готов сыграть там, куда меня поставит тренер. Поэтому вопрос больше к нему. В клубе я на такой позиции играю, так что никаких сложностей возникнуть не должно.

- Как считаете, почему тренерский штаб пошел на такую реформу перед самым турниром?

- Честно, ответить вам на этот вопрос не могу. Схему выбирает тренерский штаб, а мы должны выполнять его требования.

- Уже считаете дни до начала турнира?

- Конечно, ведь чемпионат мира - это праздник, и хочется, чтобы он поскорее начался.

- С чем связана смена вашего имиджа? Раньше был такой эффектный ирокез.

- Просто выпали все волосы. От стресса, наверное (смеется). (Филипп ПАПЕНКОВ)

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