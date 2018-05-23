Федор Кудряшов: "Игнашевич, безусловно, один из вожаков сборной"

Защитник сборной России Федор Кудряшов отметил, что Сергей Игнашевич в национальной команде обладает большим авторитетом. 38-летний футболист заменил травмированного партнера Кудряшова по "Рубину" Руслана Камболова.

- Ответственность и до травм Васина и Джикии была большая, сейчас такая же, - сказал Кудряшов в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Я не один играю в обороне, у нас группа игроков. Обороняться должна вся команда.

- Игнашевича в команде очень уважают?

- Конечно. Человек поиграл на стольких больших турнирах, постоянно играет на высоком уровне и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Безусловно, это один из вожаков.

- Огорчились, узнав, что у Камболова травма?

- Естественно, расстроился. Руслану скорейшего выздоровления. Ему и самому обидно упустить такой шанс.

Сборная России на чемпионате мира по футболу