Федор Кудряшов: "Допустили грубые индивидуальные ошибки"

Защитник сборной России Федор Кудряшов признался, что расстроен поражением национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира против Уругвая (0:3).

- На душе опустошение. Расстроены из-за результата. Но быть может, это нас подстегнёт. Надо убрать ошибки. Считаю, мы допустили грубые индивидуальные ошибки. Отсюда и такой результат. Никакой расхлябанности или недооценки предстоящего матча с нашей стороны не было. И сами настраивались, и тренерский штаб настраивал. Сам я сыграл так, как того требовали тренеры - а оценивать свою игру не мне. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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