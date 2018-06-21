Федор Климов: "Лечу поболеть за сборную России в Самару"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, отметил, что внимательно следит за матчами сборной России на чемпионате мира по футболу.

– Конечно, слежу за ходом турнира, – сказал порталу Team Russia фигурист. – Видел почти все матчи по телевизору. На стадион пока не ходил, но поеду на игру Россия – Уругвай в Самару, благо друзья купили билеты. В понедельник полетим своей компанией.

– Почему Самара, а не Москва или ваш родной Санкт-Петербург?

– Так билетов не удалось достать. Если бы они были, с удовольствием сходил бы еще.

– Как вам сборная России?

– Первую игру полностью посмотреть не удалось. А вот встреча с Египтом приятно удивила. Понравились Черышев и Дзюба, забивший классный гол.

– Вы с кем-то из футболистов знакомы?

– Только с Александром Кержаковым, хотя постоянно контакт не поддерживаем. Мы как-то выступали с ледовым шоу в Цюрихе, а он пришел посмотреть. Потом поужинали вместе.