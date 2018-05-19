Федор Чалов: "Не лезу в дела Березуцких, но они бы сборной России помогли!"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" признался, что считает огромным плюсом вызов одноклубника Сергея Игнашевича в состав сборной России​ на чемпионат мира-2018. По его мнению, также команде могли бы помочь братья Березуцкие.

– Новости о довызове Сергея Игнашевича обрадовались?

– Очень! Это огромный плюс. Когда я только пришел в основу ЦСКА, то на первых же тренировках именно поддержка и подсказки Сергея помогали. А еще его самоотдача. Ты смотришь, как он работает, с каким профессионализмом, и хочется повторять. Человек столько уже отыграл, столько лет держит высокий уровень. Это пример для подражания. Он обязательно поможет сборной.

– А Березуцкие помогли бы?

– Да. Они в прекрасной форме. Я не знаю причин их отказа, не лезу в их дела, но они могли бы спокойно принять участие в чемпионате мира. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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