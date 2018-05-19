Федор Чалов: "Хочу оказаться в окончательной заявке сборной России. Очень!"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" признался, что хочет попасть в окончательную заявку сборной России​ на чемпионат мира-2018. 28 игроков были приглашены на сбор в Австрии, по итогам которого определится заявка на турнир.

– Поздравлений много было? Или пока особо не с чем?

– Поздравляли, конечно, но я понимаю, что главное – предстоящий сбор. Нужно доказать, что достоин места в составе.

– Если поработаете в Австрии, но в итоге вас отцепят – будете сильно огорчены, или понимаете, что все только начинается, а нынешнее приглашение – скорее аванс?

– Настроен только на позитив. Всегда. Будь что будет, но хочу оказаться в финальной заявке. Очень!

– Федор Смолов в сборной по идее вне конкуренции. Играл стабильно, забивал. Выходит, ваш главный конкурент – Артем Дзюба. Готовы к такому соперничеству?

– Вообще этим голову не забиваю. Никому ничего не гарантировано. Тренировки и товарищеские матчи покажут, кто на что способен. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Чалова