Федерико Бернардески: "Мы подвели ветеранов сборной Италии"

Полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески после ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0) отметил, что ветераны команды не заслужили такого завершения карьеры. Итальянцы впервые с 1958 года не попали в финальную часть, а Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини заявили, что прекращают выступления за национальную команду.

- Это настоящая трагентия. Ветераны сборной не заслужили такого, мы их подвели, - приводит Football Italia слова Бернардески. - Сегодня уходит часть итальянского футбола. Это чемпионы, которые вписали свои имена в историю футбола. Хочу поблагодарить их за все, что они сделали. Теперь только от нас зависит, чего сможет добиться сборная Италии.