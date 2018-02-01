05:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Федерация футбола Украины опровергла отказ в аккредитации на ЧМ-2018

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Вице-президент федерации футбола Украины (ФФУ) Игорь Кочетов назвал глупостью отказ федерации аккредитовать украинских журналистов на чемпионат мира-2018. Ранее появилась информация, согласного которой Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты аккредитаций журналистов на турнир.

- Первый раз об этом слышу, - цитирует РБК Кочетова. - Не помню такого, чтобы кто-то отказывал украинским журналистам в аккредитации. Какие глупости.

Украинские журналисты не едут на чемпионат мира-2018. Объясням, в чем дело

Дополнительная информация

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a7241449a794768139050fb

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Igrok Igorek

УКРАИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ НЕ ЕДУТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018. ОБЪЯСНЯЕМ, В ЧЕМ ДЕЛО - вот это для кого было написано? Деньги там в СЭ отмываете?

08:00

баламошка

Ой желтуха! Тока што хотел полить помойми ФФУ и весь прогнивший Запад, а тупое ФФУ, оказывается, в это раз не виновато(( Позор! Я негодую!

05:42