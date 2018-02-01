Федерация футбола Украины опровергла отказ в аккредитации на ЧМ-2018

Вице-президент федерации футбола Украины (ФФУ) Игорь Кочетов назвал глупостью отказ федерации аккредитовать украинских журналистов на чемпионат мира-2018. Ранее появилась информация, согласного которой Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты аккредитаций журналистов на турнир.

- Первый раз об этом слышу, - цитирует РБК Кочетова. - Не помню такого, чтобы кто-то отказывал украинским журналистам в аккредитации. Какие глупости.

Украинские журналисты не едут на чемпионат мира-2018. Объясням, в чем дело