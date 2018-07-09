Федерация футбола Украины обратилась в ФИФА с разъяснением лозунга "Слава Украине"

Федерация футбола Украины (ФФУ) заступилась за бывшего защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду, записавшего вместе с Огненом Вукоевичем скандальное видео после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти).

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ-2018, в отношении Виды санкций применено не было.

"ФФУ, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена началом травли игрока сборной Хорватии, бывшего игрока киевского "Динамо" Домагоя Виды, которое началось после того, как он обнародовал видеопоздравление "Слава Украине!".



В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение Украине и ее болельщикам! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.



Лозунг "Слава Украине!" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии!" или "Слава Франции".



Несмотря на это, ФФУ и ее президент Андрей Павелко считали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунги "Слава Украине!", А также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА. По многочисленным просьбам журналистов и болельщиков добавляем копию этих обращений.



От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою Виде благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018", - говорится в заявлении.

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