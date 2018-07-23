Федерация футбола Турции поддержала Езила

Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Йылдырым Демиререн выступил с заявлением в поддержку полузащитника Месута Езила, который ранее завершил выступления за сборную Германии.

- Я как глава федерации выражаю полную поддержку Месуту Езилу и его семье, осуждаю угрозы и заявления, которые были направлены в адрес футболиста из-за его происхождения, - приводит пресс-служба TFF слова Демиререна. - В публичном и непубличном пространстве каждый игрок должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти.

Ранее Езил объяснил завершение карьеры тем, что подвергся критике со стороны руковдства Немецкого футбольного союза (DFB) за встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Игрок отметил, что чиновники не уважают его турецкие корни.

Полузащитник выступал за сборную Германии с 2009 года. Он провел в составе команды 92 матча, в которых забил 23 мяча. В 2014 году стал чемпионом мира.