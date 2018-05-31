Федерация футбола Ирана приостановила сотрудничество с Грецией

Федерация футбола Ирана (FFIRI) приостановила сотрудничество с Федерацией футбола Греции (EPO), сообщает официальный сайт FFIRI. Иран и Греция 12 мая должны были провести товарищеский матч, но греки его отменили. По словам представителей иранской стороны, это негативно сказалось на их подготовке к чемпионату мира-2018. Кроме того, Иран рассчитывает получить от Греции компенсацию.

Иран в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей