Федерация футбола Египта: Спонсоры не оплачивали проживание сборной в России

Федерация футбола Египта на своем официальном сайте сообщила, что финансирование проживания сборной страны в России во время ЧМ-2018 происходило без участия спонсоров.

В сообщении говорится, что все расходы по проживанию команды взяла на себя ФИФА. В связи с этим ни федерации, ни спонсорам не пришлось тратить деньги. Кроме того, выбор Грозного в качестве места пребывания команды объясняется близостью аэропорта и тренировочного поля, а также отсутствием сильного шума.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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