Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство матча с Россией

Федерация футбола Египта объявила о своем намерении подать официальную жалобу в ФИФА на судейство парагвайца Энрике Касереса в матче ЧМ-2018 со сборной России (1:3).

- Мы подадим жалобу, так как арбитр допускал явные ошибки, - сказал президент Федерации футбола Египта Хани Абу Реда, слова которого приводит Fitgoal.net. - Судья не применил VAR, когда Марван Мохсен упал в штрафной, хотя там был явный пенальти. Кроме того, при первом поле было нарушение на Ахмеде Фатхи (со стороны Артема Дзюбы - прим "СЭ"). Мы используем свое право и не откажемся от протеста.

Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Египта покидает турнир после группового раунда.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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