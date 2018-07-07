Федерация футбола Бельгии высоко оценила организацию ЧМ-2018 в России

Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге высказал свое мнение об организации чемпионата мира по футболу-2018, который проходит в России.

- Чемпионат мира – это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу, - цитирует функционера Газета.Ru. - Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне.

Накануне сборная Бельгии в 1/4 финала обыграла сборную Бразилии (2:1).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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