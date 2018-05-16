Федерация футбола Аргентины извинилась за пособия по соблазнению россиянок

Федерация футбола Аргентины опубликовала заявление по поводу пособия "Русский язык и культура", включающего советы по соблазнению русских девушек. В организации сообщили, что пособия будут отозваны, а также принесли извинения.

- Департамент образования Федерации футбола Аргентины после проведения внутреннего расследования информирует, что эта часть материала была напечатана по ошибке, - говорится в заявлении. - Из-за неумышленной ошибки ассистентов в пособии был напечатан текст, который не был его частью материала. Мы приступили к немедленному отзыву пособий. Также мы сожалеем, что эта ошибка затмила важность образовательной деятельности Федерации и приносим искренние извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным.

Планировалось, что пособие получат тренеры, игроки и журналисты, которые отправятся на ЧМ-2018.

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