"Фаворит чемпионата мира-2018? Уругвай, конечно!" Суарес дал интервью Пике

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дал интервью защитнику Жерару Пике для издания The Players Tribune. Уругваец отметил, что считает шесть команд основными претендентами на победу на чемпионате мира 2018 года.

– Сейчас есть много сильных команд, будет трудно победить. Думаю, будет довольно ровный чемпионат. И, конечно, всегда есть одна команда, которая удивит всех и которую нужно опасаться, – сказал Суарес. – Не знаю, какая будет в этом году.

Фавориты чемпионата мира? Уругвай! (Смеется) А серьезно… Конечно, есть европейские команды: Германия в качестве действующего чемпиона, Испания показывает отличный футбол, мне нравится Франция – их игроки, даже несмотря на то, что у них много молодых. И, естественно, Аргентина, Бразилия и Уругвай.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.