Фатма Самура: "Плакат ЧМ-2018 - отражение художественного и футбольного наследия России"

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура заявила, что в организации гордятся официальным плакатом чемпионата мира 2018 года. Центральной фигурой постера стал вратарь сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" Лев Яшин.

- Официальный плакат ЧМ-2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России, - цитирует пресс-служба ФИФА Самуру. – Мы очень гордимся этим прекрасным и знаковым произведением, которое прославляет столь легендарную для футбола личность и символизирует приближение чемпионата мира в России.

Напомним, жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.