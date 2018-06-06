Фатма Самура: "Отдать ЧМ-2018 было правильным решением"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура выразила уверенность, что решение доверить России проведение чемпиноата мира-2018 было правильным. Сегодня она посетила презентацию проекта "Владимир - культурная столица ЧМ-2018".

- Я здесь всего несколько часов, но мне кажется, что я бы с удовольствием провела здесь выходные, - цитирует ТАСС Самуру. - Возможно, я сейчас не совсем политкорректна, но то, что мы сделали выбор в пользу России при назначении страны для проведения чемпионата мира, было правильным решением. Владимир не является одним из 11 городов, где пройдут матчи чемпионата мира, но вы уже сделали многое для того, чтобы люди почувствовали вкус футбола и турнира.

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