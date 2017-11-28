Фатма Самура: "Нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами"

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура отметила, что доказательств того, что в футболе имело место масштабное употребление допинга игроками, не выявлено.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что проводится расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга - среди них 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

- Мы нетерпимо относимся к допингу. Мы сотрудничаем с ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством) и Ричардом Маклареном, - цитирует ТАСС Самуру. - Но хочу подчеркнуть, что на данный момент нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами. Если доказательства будут, то санкции будут жесткими.