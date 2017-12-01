Фатма Самура: "Не сталкивалась с проявлениями дискриминации и расизма в России"

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура отметила, что за время пребывания в России ни разу не сталкивалась с проявлениями дискриминации и расизма. Она также добавила, что Россия – очень гостеприимная страна.

– Я посетила Кубок конфедераций и была поражена тем, с какой ответственностью местные власти подошли к его организации. Но особенно меня впечатлила российская гостеприимность, – приводит RT слова Самуры. – Впервые я приехала в Россию в июле 2016 года, спустя месяц после моего назначения генеральным секретарем ФИФА. Разумеется, как и любой другой выходец из Африки, я опасалась предвзятого отношения и была готова помочь изменить представление людей об Африке и африканцах, но я была в России уже около 20 раз и никогда не сталкивалась с проблемами, которые ей приписывают.

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