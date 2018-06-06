Фатма Самура: "Хотим, чтобы 60 процентов мира интересовались футболом. Без России это невозможно"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о планах организации привлечь внимание к футболу у большей части населения мира. По ее словам, это будет невозможно без вклада России.

- Новое руководство ФИФА имеет большие планы по развитию футбола, - цитирует ТАСС Самуру. - Мы хотим, чтобы к 2026 году 60 процентов населения мира, а это 4 млрд человек, были так или иначе связаны с футболом. Играли в футбол, смотрели футбол или участвовали в его организации. И этой цели невозможно достичь, если мы не будем считаться с Россией - самой большой страной в мире.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь