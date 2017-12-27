ФАС РФ не видит признаков сговора по ценам на авиабилеты в города-хозяева ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не наблюдает признаков сговора по ценам на авиабилеты в города, где пройдут матчи чемпионата мира в 2018 году, однако прорабатывает с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен по указанным направлениям. В среду председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что направил запрос в адрес ФАС и Минтранса в связи с появившейся в СМИ информацией о многократном завышении цен на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата.

По его словам, "необходимо заблаговременно принять все возможные меры для обеспечения комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в период проведения предстоящего чемпионата мира".

– В ФАС России на рассмотрении находятся три обращения касательно авиабилетов по направлениям ЧМ-2018, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу ФАС. – Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования. Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает.

Мы проработаем с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен по указанным направлениям. Кроме того, стоит напомнить, что РЖД намеревалось бесплатно доставлять болельщиков в города проведения чемпионата. Стоит обратить внимание и на этот способ передвижения.

Напомним, что чемпионат мира пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.