ФАС: пивзавод Твери незаконно разыгрывал билеты ЧМ-2018

Крупнейший тверской пивоваренный завод "Афанасий" незаконно разыгрывал билеты на матчи чемпионата мира-2018 и незаконно использовал символику турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФАС по Тверской области. Отмечается, что компания нарушает закон о защите конкуренции.

В ведомстве пояснили, что завод проводил рекламную акцию с розыгрышем билетов на матчи чемпионата, размещая на сайтах компаний, аккаунтах в социальных сетях и бутылках пива, которое продается в различных регионах России, символику ФИФА и предстоящего турнира. При этом ни ФИФА, ни уполномоченные ею организации не заключали с заводом договоров на использование принадлежащих ей товарных знаков и не давали разрешения на использование билетов на матчи в рекламных целях.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.