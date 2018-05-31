ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвела итоги мониторинга цен на авиабилеты в города проведения чемпионата мира-2018. Как сообщает ТАСС, ведомство не выявило признаков коллективного завышения авиакомпаниями цен на билеты.

Общероссийское объединение пассажиров направило в ФАС жалобу в связи с резким ростом цен на авиабилеты в дни проведения чемпионата мира по футболу и просит проверить законность такого роста. По данным организации, анализ цен на авиабилеты показал, что средняя стоимость билетов в города, где пройдут матчи, и обратно в Москву на время ЧМ выросла более чем в два раза, а цены на такие билеты в "Аэрофлоте" выросли в 5-9 раз.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь