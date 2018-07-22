Фарфану казалось, что все перуанцы приехали на чемпионат мира в Россию

Форвард "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан рассказал, чем ему запомнился чемпионат мира-2018, где его национальная команда не смогла выйти из группы.

- Все матчи были очень сложными. Нашу главную игру мы провели против Дании в первом туре, - отметил Фарфан. - Если бы победили на старте – смогли бы заложить базу, набрать очки и пройти в плей-офф… Сборная Перу очень давно не играла на чемпионате мира, возможно, нам просто не хватило опыта.

Но этот турнир все равно незабываем! Мне показалось, что в Россию приехали все жители Перу! В Саранске было настоящее сумасшествие.

Я видел нереальные видео, где весь город, абсолютно весь – состоял только из наших болельщиков. В России их было больше 50 тысяч! Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас не только на самом чемпионате мира, но и во время отборочных матчей.

Мы всегда чувствовали их горячее дыхание, их бьющиеся сердца. Сборная им очень благодарна. Мы точно знаем: куда бы судьба нас ни послала играть – болельщики всегда будут с нами на сто процентов.

Что меня поразило больше всего? Абсолютно все! Чемпионат мира – тот тип соревнований, который нельзя сравнить ни с одним другим турниром. Это что-то особенное. Не знаю, как описать. Это необычный и очень ценный опыт, который нам всем повезло испытать.

Стадионы? Запомнился Екатеринбург, где мы играли с Францией. Вообще, стадионы – абсолютно космические!