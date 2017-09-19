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19:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фарфан вызван в сборную Перу на матчи с Аргентиной и Колумбией

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Оглашена заявка сборной Перу на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке. В нее вошел и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Всего на счету футболиста 45 матчей и 11 голов за национальную команду. 6 октября Перу сыграет на выезде с Аргентиной, а 11 октября - дома с Колумбией.

Отметим, что на данный момент перуанцы занимают в таблице четвертое место, дающее право прямого попадания в финальную стадию чемпионата мира. Впрочем, от пятой и шестой строчки их отделяет всего одно очко. 

Из южноамериканских сборных выход на чемпионат мира пока обеспечила себе только Бразилия.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Удачи Фарфану в ближайшем матче за сборную!

20:10