Фарфан вызван в сборную Перу на матчи с Аргентиной и Колумбией

Оглашена заявка сборной Перу на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке. В нее вошел и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Всего на счету футболиста 45 матчей и 11 голов за национальную команду. 6 октября Перу сыграет на выезде с Аргентиной, а 11 октября - дома с Колумбией.

Отметим, что на данный момент перуанцы занимают в таблице четвертое место, дающее право прямого попадания в финальную стадию чемпионата мира. Впрочем, от пятой и шестой строчки их отделяет всего одно очко.

Из южноамериканских сборных выход на чемпионат мира пока обеспечила себе только Бразилия.