Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан посвятил свой победный гол в ворота Новой Зеландии в стыковом матче чемпионата мира-2018 (2:0) своему другу и партнеру по сборной Перу Паоло Герреро, который был дисквалифицирован ФИФА на 30 дней. В крови игрока был обнаружен бензоилэкгонин.

Фарфан на 29-й минуте открыл счет в матче, после чего достал футболку с номером 9, под которым играет Герреро, и накинул ее себе на голову, указывая на нее пальцем.

"Спасибо за поддержку, Паоло. Это для тебя", - сказал Фарфан во флеш-интервью после игры.

Отметим, Герреро является рекордсменом сборной Перу по количеству мячей за команду. На его счету 33 гола. В этом отборочном цикле он забил 5 мячей - Уругваю, Аргентине, Чили и Венесуэле (2).

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