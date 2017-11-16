Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан посвятил свой победный гол в ворота Новой Зеландии в стыковом матче чемпионата мира-2018 (2:0) своему другу и партнеру по сборной Перу Паоло Герреро, который был дисквалифицирован ФИФА на 30 дней. В крови игрока был обнаружен бензоилэкгонин.
Фарфан на 29-й минуте открыл счет в матче, после чего достал футболку с номером 9, под которым играет Герреро, и накинул ее себе на голову, указывая на нее пальцем.
"Спасибо за поддержку, Паоло. Это для тебя", - сказал Фарфан во флеш-интервью после игры.
Отметим, Герреро является рекордсменом сборной Перу по количеству мячей за команду. На его счету 33 гола. В этом отборочном цикле он забил 5 мячей - Уругваю, Аргентине, Чили и Венесуэле (2).
Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //
Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018
friendship goals: guerrero e farfan pic.twitter.com/AuBdkuNQ8H– marketinho™ (@marketingCRF) 16 ноября 2017 г.
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