Фарфан помог Перу обыграть Боливию

Сборная Перу обыграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Победа позволила перуанцам выйти на 6-е место в турнирной таблице и теперь они отстают на 2 очка от идущих шестыми аргентинцев.

Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан вышел на поле в стартовом составе, отыграл всю встречу и на последних минутах получил желтую карточку.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Перу - Боливия - 2:1 (0:0)

Голы: Флорес, 55 (1:0). Куэва, 59 (2:0). Альварес, 72 (2:1).