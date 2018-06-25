Фарфан больше не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан сообщил, что не сможет помочь своей команде в последнем матче чемпионата мира-2018 против Австралии. Игрок получил повреждение головы в столкновении с партнером на тренировке. Ранее сообщалось, что у него сотрясение мозга.

"Привет всем. Спасибо большое за вашу поддержку. Было очень тяжело в тот момент, который случился в субботу. Но я остался в своем уме при помощи товарищей по команде и врачей. Хочу еще раз поблагодарить всех за поддержку. Слава богу, я стабилен и нахожусь рядом с семьей. Теперь предстоит восстанавливаться и думать о здоровье и семье.

Я хотел бы быть с товарищами по команде в последней игре, но это невозможно. Я могу поддержать сборную только из больницы. Команда, я знаю, что ты порадуешь нас!" - написал Фарфан в Инстаграме.

Перуанцы в двух турах не набрали ни одного очка. После игры с Австралией, которая состоится 26 июня, команда покинет ЧМ-2018.

Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу. Подробности //

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