09:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Фантастические люди". Житель Волгограда ночью бесплатно подвез журналистов до отеля


Журналист Sky News Энда Брэйди рассказал, как житель Волгограда помог работникам СМИ добраться до отеля после матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1).

- Час ночи в Волгограде после матча сборной Англии, такси нет, а всю нашу технику нужно вернуть в отель, - написал журналист в своем твиттере. - Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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