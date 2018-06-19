"Фантастические люди". Житель Волгограда ночью бесплатно подвез журналистов до отеля

Журналист Sky News Энда Брэйди рассказал, как житель Волгограда помог работникам СМИ добраться до отеля после матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1).

- Час ночи в Волгограде после матча сборной Англии, такси нет, а всю нашу технику нужно вернуть в отель, - написал журналист в своем твиттере. - Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

0100 in Volgograd after the #ThreeLions match, no taxis, all our kit to get back to hotel. Local guy pulled over, offered us all a lift and wouldn’t accept a single rouble when we got there. Fantastic people. #worldcup – enda brady (@SkyEnda) 19 июня 2018 г.

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