Фанфест ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге посещали 43 тысячи человек в день

Завершила свою работу фан-зона чемпионата мира в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба фанфеста. В общей сложности Фестиваль болельщиков ФИФА в Северной столице посетили 1 303 464 человека. Средняя посещаемость составила около 43 000 человек в день (с учетом двух выходных дней).

За время проведения Фестиваля болельщиков ФИФА на Конюшенной побывали болельщики всех 32 стран-участниц чемпионата мира, а также поклонники футбола из стран, которые на турнир не отобрались: Китая, США, Алжира, Канады, Казахстана и других. Болельщиков не смутили и дожди, которые регулярно шли на вторую неделю фестиваля. Лишь 2 июля, на втором матче дня Бельгия - Япония, когда было очень холодно и дождливо, на фан-зоне была средняя загрузка.

За время проведения чемпионата мира на фан-зоне Петербурга не произошло ни одного инцидента с участием болельщиков.

Всего на сцене Фестиваля выступило более 40 музыкальных коллективов. Некоторые артисты после своих концертов оставались на площадке в качестве зрителей.

Особую благодарность гостей заслужила работа волонтёров. Всего на площадке их работало около 100, они работали ежедневно.

Ежедневно страницы Фестиваля в соцсетях посещало около одного миллиона человек. В день матча Россия – Египет страницы Фестиваля посетило около 2 миллионов человек, а в день матча Россия – Хорватия – более 3 миллионов человек.

Демонтаж конструкций Фестиваля болельщиков ФИФА продлится до 25 июля.

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