Фанфест ЧМ-2018 посетят около 300 тысяч человек

Около 300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой министра по физкультуре и спорту региона Самвела Аракеляна. Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону пройдет на Театральной площади, где традиционно проводятся все главные городские праздники. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тысяч человек.

- Будет организована культурная программа, условия для досуга. Расчетная единовременная вместимость - более 20 тысяч человек. С учетом продолжительности работы площадки прогнозируем не менее 300 тысяч человек, но фактически может оказаться выше, - сказал Аракелян.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).