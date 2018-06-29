Фанаты сборных Бельгии и Англии в Калининграде вместе отмечают окончание группового турнира ЧМ-2018

Фанаты сборных Англии и Бельгии после матча чемпионата мира-2018 (0:1) устроили праздник на улицах Калининграда, сообщает ТАСС. Обе команды вышли в плей-офф, где сыграют с Колумбией и Японией соответственно. На главной площади города собралось несколько тысяч человек, которые поют песни и танцуют. Также участия в праздновании принимают и россияне, которые преиодически скандируют: "Россия!"
England and Belgium fans chant together! #WorldCup #ThreeLions pic.twitter.com/p36UavM03v– ArsenalFanTV (@ArsenalFanTV) 28 июня 2018 г.
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