Фанаты сборных Бельгии и Англии в Калининграде вместе отмечают окончание группового турнира ЧМ-2018

Фанаты сборных Англии и Бельгии после матча чемпионата мира-2018 (0:1) устроили праздник на улицах Калининграда, сообщает ТАСС. Обе команды вышли в плей-офф, где сыграют с Колумбией и Японией соответственно. На главной площади города собралось несколько тысяч человек, которые поют песни и танцуют. Также участия в праздновании принимают и россияне, которые преиодически скандируют: "Россия!"

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