04:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фанаты сборной Аргентины в Нижнем Новгороде отпраздновали победу России над Египтом


Болельщики сборной Аргентины, приехавшие в Нижний Новгород на матч против Хорватии, отпраздновали победу России над Египтом во встрече чемпионата мира-2018 (3:1). Аргентинцы присоединились к веселью, начавшемуся на улицах города после финального свистка.

"Мы сегодня выучили несколько песен - "Калинку-Малинку", "Катюшу", исполняем их как умеем, чтобы доставить радость победы нашим дружелюбным друзьям из России", - приводит ТАСС слова одного из аргентинцев.

Россия – Египет

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5306262

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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