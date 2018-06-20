Фанаты сборной Аргентины в Нижнем Новгороде отпраздновали победу России над Египтом

Болельщики сборной Аргентины, приехавшие в Нижний Новгород на матч против Хорватии, отпраздновали победу России над Египтом во встрече чемпионата мира-2018 (3:1). Аргентинцы присоединились к веселью, начавшемуся на улицах города после финального свистка.

"Мы сегодня выучили несколько песен - "Калинку-Малинку", "Катюшу", исполняем их как умеем, чтобы доставить радость победы нашим дружелюбным друзьям из России", - приводит ТАСС слова одного из аргентинцев.

Аргентинцы в Нижнем тоже отмечают нашу победу над Египтом pic.twitter.com/28WZZUIjAf – Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 19 июня 2018 г.

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