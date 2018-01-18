Фанатов будут разводить по разным потокам на матчах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что организаторы матчей чемпионата мира-2018 будут разводить потоки фанатов разных команд при входе на стадион во избежание конфликтов.

- Особенно усилены меры безопасности будут в местах скопления болельщиков, но на входе и выходе на стадион соответствующие группы фанатов, естественно, будут разделены во избежание стычек, - цитирует ТАСС Никитина. - Мы всех ждем одинаково с нетерпением. Когда я говорил про английских болельщиков, я имел в виду их славу как особо активных фанатов. Но эта активность не обязательно перейдет в какие-то агрессивные формы.

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), а также игру 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).