Фанат с криками "Россия - чемпион" схватил иностранную журналистку за грудь в прямом эфире

Журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран вела прямой эфир с Манежной площади в Москве.



Внезапно к девушке подошел фанат и с криками "Россия - чемпион" обнял ее и поцеловал. При этом левой рукой молодой человек держался за грудь журналистки.

Несмотря на инцидент, девушка продолжила вести прямой репортаж с улыбкой на лице.



Позднее журналистка так прокомментировала инцидент в своем Инстаграме: "Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством".

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