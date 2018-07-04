Фанат, осквернивший памятник Черенкову, хотел оставить "что-то на память"

Болельщик сборной Англии Холл Руфус был задержан полицией за осквернение памятника легендарному футболисту "Спартака" Федору Черенкову. Инцидент произошел во вторник в Москве около стадиона красно-белых перед матчем чемпионата мира-2018 Колумбия - Англия (1:1, 3:4 по пен.).

"Полиция Москвы задержала фаната "Арсенала" и сборной Англии, который разрисовал памятник Черенкову. Извиняющийся Холл Руфус заявил, что просто хотел оставить "что-то на память".

Парня задержали в начале второго дополнительного тайма, поэтому самую интересную развязку и пенальти он пропустил. Кажется, такое наказание уже можно считать вышкой", - сообщает телеграм-канал Mash.

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