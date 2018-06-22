Фанат, оскорбивший россиянку во время ЧМ, наказан по требованию властей Аргентины

Глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро потребовал, чтобы мужчину, оскорбившего россиянку во время чемпионата мира, лишили паспорта болельщика и запретили посещать матчи турнира.

По его словам, аргентинские власти не могут допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной. Мадеро добавил, что в России находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение.

В результате просьба была выполнена, а аргентинский болельщик больше не сможет посещать матчи ЧМ в России. Напомним, ранее он выложил в соцсетях видео, на котором попросил девушку из России произнести несколько фраз неприличного содержания.

- Министр безопасности Патрисия Буллрич связалась со мной рано утром, мы сразу попросили, чтобы этот человек, непорядочный, бессовестный, лишился возможности посещать стадионы до конца ЧМ-2018, - цитирует Мадеро lared.am. - Мне подтвердили из российского Центра международного полицейского сотрудничества, что его лишили Fan ID.

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки