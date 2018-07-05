Фанат набил тату с Дзюбой, отдающим честь после гола

Болельщик набил на ноге татуировку с празднованием гола форварда сборной России Артема Дзюбы.

После забитого мяча игрок отдает честь. Впервые Дзюба отпраздновал гол подобным образом, когда поразил ворота Египта (3:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Татуировка с празднованием гола Артема Дзюбы 🔥 pic.twitter.com/a4q2s2z58O – Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.

На счету 29-летнего Дзюбы 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах ЧМ-2018.

7 июля в Сочи сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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