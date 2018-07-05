Фан-зону в Волгограде посетили более полумиллиона человек

В Управление пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области рассказали о количестве посетителей Фестиваля болельщиков в городе-герое.

– Площадку Фестиваля болельщиков в Волгограде посетили более полумиллиона человек. Высокотехнологичная система безопасности фиксирует каждого, кто вошел на территорию фестиваля, и 2 июля был зарегистрирован 500-тысячный гость – им стал Игорь Бражников из Самары, – сообщили в пресс-службе. – Счастливчика пригласили на сцену волгоградского Фестиваля болельщиков, вручили диплом, также игрушку-талисман ЧМ – Волка Забиваку. Фан-зона в Волгограде расположена на Центральной набережной города, она занимает площадь 30 тысяч квадратных метров – единовременно здесь могут находиться до 15 тысяч человек.

За матчами зрители следят на большом девятиметровом экране. Ежедневно игры главного спортивного события четырехлетия приходят смотреть десятки тысяч людей. Болельщики считают волгоградскую площадку Фестиваля одной из самых удачных: склоны набережной и ее главная лестница образуют естественный амфитеатр, что удобно для просмотра матчей и шоу-программы. Культурная программа Фестиваля болельщиков – это яркое шоу с участием звезд российской и зарубежной эстрады. Среди именитых участников – певец Arash, группы Plazma, Billy's Band, "Маша и медведи", Zdob Si Zdub, "Аффинаж" из Санкт-Петербурга, "Топпл" из Москвы, Kadebostany из Швейцарии.

Напомним, в Волгограде прошли четыре встречи группового этапа. Более 160 тысяч человек стали свидетелями игр сборных Англии и Туниса, Нигерии и Исландии, Египта и Саудовской Аравии, Японии и Польши на стадионе "Волгоград Арена". Город принял поклонников футбола со всего мира. Они высоко оценили уровень подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде, особо отмечая гостеприимство, радушие и доброжелательность жителей, волонтеров, добровольцев. (Арман МКРТЧЯН)

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