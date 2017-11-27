Фан-зону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге увеличат в 2 раза

Вместимость фан-зоны чемпионата мира-2018 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге будет увеличена в два раза по сравнению с Кубком конфедераций-2017. На турнире, прошедшем в июне-июле 2017 года, в фан-зоне размещалось порядка 8 тысяч человек. Во время ЧМ-2018 она сможет принять уже 15 тысяч.

- ФИФА настаивала на выделении Дворцовой площади под фан-зону, но город не готов выделять центральную площадь фанатам на целый месяц, - цитирует "Росбалт" начальника сектора по подготовке к чемпионатам мира по футболу и хоккею комитета по физической культуре и спорту региона Евгения Гагонина. - Мы полтора года назад предложили в качестве площадки Конюшенную площадь, она хорошо зарекомендовала себя во время Кубка конфедераций, в том числе в области обеспечения безопасности. Там был зафиксирован только десяток мелких правонарушений, ничего крупного. На время чемпионата мира мы увеличим вместимость фан-зоны до 15 тысяч человек за счет счет переезда ряда служб внутрь Конюшенного ведомства в апреле. Благодаря этому площадка у канала Грибоедова будет расширена. Тогда фан-зона на Конюшенной площади будет отвечать всем требованиям ФИФА.

Сейчас комитет так же ведет переговоры с ФИФА по поводу возможного расширения фан-зоны на Марсово поле.

Но это все равно не даст большого прироста, потому что они все Марсово не хотят, а хотят только небольшой кусочек вдоль набережной Мойки. Но мы не хотим поле задействовать, так как это кладбище, зеленые насаждения и оно отдалено от Конюшенной площади.