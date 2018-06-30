Фан-зона в Москве сегодня останется закрытой

Московская фан-зона, расположенная на Воробьевых горах, останется закрытой сегодня. Причиной тому является резкое ухудшение погоды.
- Безопасность прежде всего! В связи с резким ухудшением погоды в Москве, площадка Фестиваля болельщиков FIFA в столице остается закрытой сегодня, 30 июня, - сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.
Безопасность прежде всего! В связи с резким ухудшением погоды в Москве, площадка Фестиваля болельщиков FIFA в столице остается закрытой сегодня, 30 июня pic.twitter.com/OdUcdp455f– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 июня 2018 г.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.