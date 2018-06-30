19:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фан-зона в Москве сегодня останется закрытой


Московская фан-зона, расположенная на Воробьевых горах, останется закрытой сегодня. Причиной тому является резкое ухудшение погоды.

Безопасность прежде всего! В связи с резким ухудшением погоды в Москве, площадка Фестиваля болельщиков FIFA в столице остается закрытой сегодня, 30 июня, - сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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