Фан-зона в Калининграде будет готова к апрелю

В Калининграде ведутся завершающие работы по устройству фан-зоны для болельщиков ЧМ-2018, сообщает klops.ru. Готова фан-зона будет в апреле. По словам зампреда правительства региона Александра Рольбинова, площадка будет будет обеспечена всеми инженерными коммуникациями. Всего она сможет принять до 15 тысяч болельщиков одновременно. Вход в фан-зону во все игровые дни чемпионата будет бесплатным.

Калининград примет четыре игры группового турнира чемпионата мира: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).