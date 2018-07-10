Фан-зона у стадиона "Спартака" не будет работать на последних матчах ЧМ-2018

Площадка для фанатов у стадиона "Спартак", организованная для просмотра матчей четвертьфинала ЧМ-2018, не будет работать на оставшихся четырех играх турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Москомспорта.

Напомним, столичные власти организовали дополнительную площадку для болельщиков на матчи 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, Швеция – Англия. Такие меры власти города приняли, чтобы разгрузить фан-зону на Воробьевых горах.

На чемпионате мира осталось провести четыре матча: полуфиналы Бельгия – Франция (10 июля, Москва, "Лужники) и Хорватия – Англия (11 июля, Санкт-Петербург), а также матчи за третье место и финал.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)