Фан-зона ЧМ-2018 в Самаре будет демонтирована до 26 июля

Работы по демонтажу фан-зоны чемпионата мира в Самаре будут закончены 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на медиацентр объекта. Фестиваль болельщиков, расположенный на площади Куйбышева в центре города и рассчитанный на 20 тысяч зрителей, продолжит работать до 15 июля.

"Демонтаж начнется 16 июля, работы планируется завершить 26 июля, – сообщили в медиацентре. – После этого будет открыто движение по улицам, которые были перекрыты во время чемпионата мира".

Во время ЧМ-2018 Самара приняла матчи Коста-Рика – Сербия (0:1), Дания – Австралия (1:1), Уругвай – Россия (3:0), Сенегал – Колумбия (0:1), Бразилия – Мексика (2:0) и Англия – Швеция (2:0).

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