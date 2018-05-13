Фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах вместит 25 тысяч зрителей вместо 40

Фан-зона чемпионата мира по футболу-2018 на Воробьевых горах будет вмещать 25 тысяч зрителей, а не 40 тысяч, как планировалось изначально. Об этом заявил журналистам глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

- Фан-зону на Воробьевых горах я считаю уникальной площадкой потому, что, во-первых, она находится в непосредственной близости от главного вуза страны и одного из лучших учебных заведений мира - МГУ имени Ломоносова, где есть смотровая площадка с одним из лучших видов на город, - цитирует mskagency.ru Гуляева. - Во-вторых, там прямая зона видимости главной арены чемпионата - Большой спортивной арены "Лужники". Площадка будет вмещать 25 тысяч зрителей. Изначально планировалось 40 тысяч, но по просьбе администрации МГУ мы пересмотрели концепцию фан-зоны и уменьшили территорию до вместимости 25 тысяч.

Вопросам безопасности будет уделено огромное внимание, площадка будет соответствовать всем требованиям безопасности, которые предъявляются к подобного рода площадкам. Проезд в непосредственной близости будет закрыт. Проход болельщиков на территорию МГУ также будет закрыть, туда смогут попасть только преподаватели, сотрудники, студенты и абитуриенты.

Конечно, большое количество волонтеров будет работать на площадке, вход будет абсолютно свободным, а зрители смогут посмотреть не только московские матчи. Площадка будет открываться за три часа до матча и закрываться через час после окончания. Будут культурные мероприятия и возможность общения, и различные интерактивы от спонсоров ФИФА. Площадка временная и после окончания чемпионата, думаю, буквально за две недели мы разберем ее.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Когда пройдет чемпионат мира по футболу