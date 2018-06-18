Фан-фест ЧМ-2018 в Казани за первые 4 дня посетили 150 тысяч болельщиков

Площадка фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу в Казани за четыре дня работы приняла 150 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Рекордным по посещаемости фан-феста, по информации мэра Казани, стало 16 июня, когда на площадке у центра семьи "Казан" побывали 56 тысяч болельщиков со всего мира. В этот день на стадионе "Казань Арена" прошел матч сборных Франции и Австралии​.

– Площадка фан-феста за четыре дня работы через себя пропустила 150 тысяч болельщиков, – цитирует "РИА Новости" Метшина. – И это только начало, с учётом того, что у нас будет день, когда фан-фест (по требованию ФИФА открывается за два часа до начала матча и закрывается с окончанием последнего матча) начнёт работу в 10 утра и завершит в 2 ночи.

По туристам мы ожидаем цифру порядка 200 тысяч человек до 6 июля включительно, но будем рады, если больше будет.

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